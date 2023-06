Fünf Menschen - Kinder und Frauen - sind bei einem Verkehrsunfall auf der A6 in der Oberpfalz teilweise lebensgefährlich verletzt worden. Der Fahrer habe sich am Sonntag bei der Flucht vor einer Polizeikontrolle mit dem Wagen überschlagen, teilte die Bundespolizei mit, die eine Schleusung vermutete. Das Auto blieb nahe der Anschlussstelle Leuchtenberg (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) auf einem Waldstück zwischen A6 und B14 liegen.