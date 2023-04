Eine gesperrte Autobahn, Staus und Öl im Fluss: Einen folgenschweren Unfall hat der Fahrer eines Sattelzugs auf der A93 in der Oberpfalz gebaut. Der 68-Jährige fuhr nach Angaben der Polizei am frühen Dienstagmorgen bei Pfreimd (Landkreis Schwandorf) nahezu ungebremst in eine Baustelle. Dabei rammte er eine Fahrbahnabtrennung aus Beton. "Wir haben ein Riesen-Trümmerfeld", sagte ein Polizeisprecher. Es sei aber glücklicherweise niemand verletzt worden. Die Bergung des Sattelzugs sollte noch den gesamten Vormittag dauern.