Beim Zusammenstoß zweier Autos in der Oberpfalz sind am Freitag vier Menschen schwer verletzt worden. Die Feuerwehr habe sie aus den Autos schneiden müssen, teilte die Polizei am Abend mit. Eine Autofahrerin habe an einer Kreuzung die Vorfahrt eines anderen Autos nicht beachtet. Die Wagen wurden durch die Wucht des Zusammenpralls in den Graben geschleudert. Insgesamt saßen vier Menschen in den Fahrzeugen.