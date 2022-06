Die Polizei hat in der Oberpfalz einen 14-Jährigen aufgegriffen, der unerlaubt mit einer Softairwaffe unterwegs war. Der Jugendliche hatte eine Softairpistole mit gefülltem Magazin und ein Einhandmesser bei sich, als er am Dienstagabend in Schwarzenfeld (Landkreis Schwandorf) von der Polizei überprüft wurde, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch hieß. Die Waffen wurden sichergestellt, der Teenager seinen Eltern übergeben.