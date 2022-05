Schon wieder steht eine Titanwurz im Ökologisch-Botanischen Garten der Universität Bayreuth kurz vor dem Erblühen. Die Blüte sei nun 1,70 Meter hoch, hieß es auf der Facebook-Seite des Gartens am Freitag. Bereits an Ostern blühte eine Titanwurz in Bayreuth - und lockte zahlreiche Interessierte an. Die Titanwurz gilt zwar als größte Blume der Welt und ihre Blüte ist ein echtes Naturschauspiel, allerdings stinkt sie auch gewaltig.