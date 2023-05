Der 50-stündige Bahn-Warnstreik wird Bayern voraussichtlich flächendeckend treffen. Die Gewerkschaft EVG ruft in allen Unternehmen der Deutschen Bahn in Bayern zur Arbeitsniederlegung auf, wie sie am Donnerstag auf Nachfrage mitteilte. Das schließe die von der Bahn betriebenen S-Bahnen in München und Nürnberg sowie Buslinien mit ein. Die Bahn hat bereits bundesweit angekündigt, den Fernverkehr komplett einzustellen.

Der 50-stündige Bahn-Warnstreik wird Bayern voraussichtlich flächendeckend treffen. Die Gewerkschaft EVG ruft in allen Unternehmen der Deutschen Bahn in Bayern zur Arbeitsniederlegung auf, wie sie am Donnerstag auf Nachfrage mitteilte. Das schließe die von der Bahn betriebenen S-Bahnen in München und Nürnberg sowie Buslinien mit ein. Die Bahn hat bereits bundesweit angekündigt, den Fernverkehr komplett einzustellen.

Und auch andere Anbieter von Zugverkehr - wie BOB, Bayerische Regiobahn und Meridian - würden entweder bestreikt oder könnten - wie Agilis oder Go-Ahead - voraussichtlich nicht fahren, weil die Fahrdienstleiter der Bahn ausfielen, sagte der Geschäftsstellenleiter München der EVG, Isidoro Peronace. Bei den betroffenen Busanbietern handelt es sich ihm zufolge um RVO in Oberbayern, RVA im Allgäu, RBO in Ostbayern, RBA in Augsburg, OVF in Franken und VU Untermain rund um Aschaffenburg.

Der Warnstreik ist von Sonntagnacht 22.00 Uhr bis Dienstag Mitternacht angekündigt. Die Tarifverhandlungen im Bahnsektor laufen seit Ende Februar. Es ist der dritte bundesweite Warnstreik, zu dem die EVG seither aufruft.