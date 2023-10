Viel Sonnenschein und einen abendlichen Regenschauer dürfen die Besucher des Oktoberfests zum Abschluss der Wiesn am Dienstag erwarten. Mindestens bis zum Nachmittag bleibe das Wetter am Tag der Deutschen Einheit sonnig, bis zu 29 Grad seien in München möglich, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag.

"Was dann kommt, dürfte den Wiesn-Besuchern aber gar nicht gefallen", sagte der DWD-Sprecher weiter. "Am Abend erwarten wir den Durchgang einer sommerlichen Kaltfront. Sie wird Regenschauer, vielleicht ein Gewitter und Windböen bis zu 80 Stundenkilometer mit sich bringen." Nach den Prognosen des DWD dürfte das schlechte Wetter in München am Dienstag gegen 20 Uhr aufziehen und etwa eine Stunde anhalten. Wenn das Oktoberfest gegen 23.30 Uhr zu Ende geht, sollte sich die Lage also wieder beruhigt haben.

Die Meteorologen erwarten am Nationalfeiertag bis zum Mittag in ganz Bayern sommerliches Wetter mit Höchstwerten zwischen 24 und 29 Grad. Ab dem Nachmittag wird die Kaltwetterfront über Franken und die Oberpfalz hinweg nach Süden ziehen. Kurze Regenschauer oder starke Gewitter sind die Folge.

