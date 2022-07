Mit einer fröhlich-bunten Parade bei sonnigem Wetter hat die Stadt München an den Einzug der Athleten bei den Olympischen Sommerspielen im Jahr 1972 erinnert. Etwa 3500 Teilnehmer zogen am Samstag nach Polizeiangaben vom Kunstareal zum Olympiapark. Für tierische Atmosphäre sorgten in Anlehnung an das Olympia-Maskottchen Waldi rund 150 Dackel und ein von einem Schüler aus Passau gestalteter Riesendackel auf Rädern. Unter den Teilnehmern waren zahlreiche Vereine, Gruppen, Schulklassen und Musiker.