Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 12 in Schwaben bei Buchloe sind sechs Menschen teils schwer verletzt worden. Darunter war auch eine vierköpfige Familie - ihr Auto ging in Flammen auf. Der 38-jährige Vater und die 30-jährige Mutter konnten den Wagen mit ihren fünf und zehn Jahre alten Kindern aber noch rechtzeitig verlassen, wie die Polizei am Samstag berichtete.