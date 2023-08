Die zuvor ausgerissene Eselin Lotte steht an einem Baum angebunden an der Polizeiinspektion Füssen. Foto

Die Jagd nach einer ausgerissenen Eselin hat die Polizei in Füssen in der Nacht auf Dienstag auf Trab gehalten. Eselin Lotte war nach Angaben ihre Besitzerin zum wiederholten Mal ausgebrochen und lief durch die Stadt im Landkreis Ostallgäu, wie die Polizei mitteilte. Anhaltesignale der Polizei habe das Tier nicht befolgt, erste Einfangversuche der Beamten seien ebenfalls nicht von Erfolg gekrönt gewesen.

Erst als das Tier in einen Hinterhof flüchtete, konnten die Polizisten Lotte demnach einfangen und mit Bandschlingen zähmen. Die Beamten führten die Eselin zur Polizeiinspektion und banden sie an einen Baum. Am Dienstagvormittag sei das Tier an seine Besitzerin übergeben worden.

