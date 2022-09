Beim Brand zweier landwirtschaftlicher Gebäude in Schwaben ist ein Schaden von rund zwei bis drei Millionen Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer am Dienstag im Wirtschaftsteil eines Anwesens in Marktoberdorf (Landkreis Ostallgäu) ausgebrochen, es griff dann auf ein Gebäude eines Nachbarhofes über. Ein Übergreifen auf die Wohnhäuser der Bauernhöfe konnte die Feuerwehr verhindern. Eine Person wurde leicht verletzt. Die Brandursache war zunächst unklar.