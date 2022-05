Die gemeldeten Corona-Infektionen in Bayern gehen weiterhin stark zurück. Die Inzidenz liege inzwischen bei 214, in der Vorwoche habe der Wert noch bei 333 gelegen, sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Dienstag nach einer Sitzung des bayerischen Kabinetts in München unter Berufung auf Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI). «Die Entspannung setzt sich weiter fort.» Auch bei den Hospitalisierungszahlen gingen die Werte konstant nach unten.