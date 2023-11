Die bayerische SPD hat bei ihrem kleinen Parteitag in Nürnberg ein klares Zeichen der Solidarität mit Israel gesetzt. Die Delegierten verabschiedeten am Samstag einstimmig eine Resolution "Nie wieder ist jetzt", die den Angriff der islamistischen Hamas auf Israel verurteilt und die Bekämpfung des Antisemitismus in Deutschland fordert.