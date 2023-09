Der CSU-Europaabgeordnete Christian Doleschal bleibt Landesvorsitzender der Jungen Union in Bayern. Der 35 Jahre alte Oberpfälzer sei bei der Landesversammlung in Bayreuth mit rund 88 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt worden, berichtete eine Sprecherin der Jungen Union Bayern. Doleschal führt die Jugendorganisation der CSU seit 2019. Die dreitägige Landesversammlung ging am Sonntag zu Ende.