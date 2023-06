Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek ist neuer Chef des CSU-Bezirksverbands Schwaben. Bei einem Bezirksparteitag in Stadtbergen (Landkreis Augsburg) wurde Holetschek am Samstag zum neuen Bezirksvorsitzenden und Nachfolger des langjährigen Amtsinhabers Markus Ferber gewählt. Er erhielt laut Auszählung 124 von 127 abgegebenen Stimmen, das entspricht einem Anteil von 97,6 Prozent. Drei Delegierte stimmten mit nein.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek ist neuer Chef des CSU-Bezirksverbands Schwaben. Bei einem Bezirksparteitag in Stadtbergen (Landkreis Augsburg) wurde Holetschek am Samstag zum neuen Bezirksvorsitzenden und Nachfolger des langjährigen Amtsinhabers Markus Ferber gewählt. Er erhielt laut Auszählung 124 von 127 abgegebenen Stimmen, das entspricht einem Anteil von 97,6 Prozent. Drei Delegierte stimmten mit nein.

"Ich freue mich über den großartigen Vertrauensbeweis", sagte Holetschek. Mit einem tollen Team und mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) an der Spitze wolle man bei der Landtagswahl am 8. Oktober für ein gutes Ergebnis in Schwaben und Bayern kämpfen.

Ferber, der für die CSU im Europaparlament sitzt, war seit 2005 CSU-Bezirksvorsitzender in Schwaben. Er hatte im März erklärt, sich mit Holetschek über den Wechsel an der Spitze verständigt zu haben. Bei der Europawahl nächstes Jahr will Ferber aber wieder antreten.