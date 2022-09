Die Landtags-CSU fordert ein härteres Vorgehen gegen hohe Spritpreise, niedrigere Energiesteuern und -preise sowie umfassendere Entlastungen für Bürger und Wirtschaft. Das geht aus dem Entwurf einer Resolution hervor, die auf der Fraktionsklausur im oberfränkischen Kloster Banz beschlossen werden soll. "Was wir brauchen, ist ein ordnungspolitischer Ansatz, um den Preisanstieg direkt zu dämpfen und somit Belastungen für Bürger und Unternehmen von vorneherein besser zu vermeiden", heißt es in dem Papier, das der Deutschen Presse-Agentur am Montagabend vorlag.