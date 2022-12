Die Vorsitzenden von CDU und CSU, Friedrich Merz und Markus Söder, haben harmonische Zusammenarbeit betont. "Wir sind zwei Parteivorsitzende, die sich ausgesprochen gut verstehen", sagte Merz am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "Markus Lanz - Das Jahr 2022". Auf die Frage, ob beide befreundet seien, antwortete der CDU/CSU-Fraktionschef im Bundestag: "Wir beide gehören nicht zu unserem engsten Freundeskreis jeweils. Aber ich würde sagen, Markus, ja: Wir sind befreundet in der Zusammenarbeit in der CDU und der CSU."

Bayerns Ministerpräsident Söder verwies darauf, dass Merz bereits der dritte CDU-Vorsitzende sei, seit er an der Spitze der CSU stehe. "Aber ich muss sagen: Was wir beide nicht geglaubt hätten, wir arbeiten ehrlich gesagt super zusammen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut, so reibungslos ist." In der Politik sei Freundschaft so eine Sache. "Ich glaube, wir sind Gemeinschaften, die etwas voranbringen wollen. Aber aus Sympathie haben wir mittlerweile schon fast die gleiche Brille", scherzte Söder. Dazu zeigte er eine Lesebrille mit schwarzem Rand, die dem Modell von Merz ähnelt.

Auf die Frage, wer Kanzlerkandidat der Union werde, sagte Merz: "Wenn wir uns so ähnlich sind, wird die Antwort doch nicht ganz schwer sein: Wir entscheiden das gemeinsam."