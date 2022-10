Schlappe für den bayerischen AfD-Landesvorstand um den Vorsitzenden Stephan Protschka: Ein Landesparteitag hat Pläne des Vorstands zum Umzug der Landesgeschäftsstelle von Hohenbrunn bei München ins mittelfränkische Greding am Samstag gestoppt. In dem Ort direkt an der Autobahn 9 hält die Partei seit längerem regelmäßig ihre Parteitage ab, sie hat dort auch Räume angemietet. Der Vorstand hatte dorthin nun die gesamte Landesgeschäftsstelle verlegen wollen.