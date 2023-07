SPD-Landeschef Florian von Brunn fordert in scharfen Worten ein Ende des Streits in der Berliner Ampel-Koalition. Der Landtags-Spitzenkandidat der Sozialdemokraten machte in einem Interview mit der "Mediengruppe Bayern" (Dienstag) die Berliner Auseinandersetzungen zwischen FDP und Grünen für schlechte SPD-Umfragewerte in Bayern verantwortlich.