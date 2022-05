Mehr als die Hälfte der Menschen in Bayern sind einer Umfrage zufolge mit der Arbeit der Staatsregierung um Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zufrieden. 54 Prozent gaben in einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Forsa für den Verlag Nürnberger Presse an, die Arbeit des Kabinetts stelle sie zufrieden, bei Söder selbst sagten dies 53 Prozent.