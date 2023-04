Eine Jugendliche ist bei einem Autounfall in Passau ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war die 16-Jährige aus dem Landkreis Freyung-Grafenau am Donnerstagabend mit einem 22-Jährigen in dessen Auto unterwegs. Der Mann übersah ersten Erkenntnissen zufolge beim Linksabbiegen auf die Bundesstraße 85 ein entgegenkommendes Auto und die beiden Wagen stießen zusammen. Die 16-Jährige erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen. Der 22-Jährige sowie der Fahrer des anderen Autos und dessen Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 60.000 Euro. Staatsanwaltschaft und Polizei haben einen Gutachter eingeschaltet, um die genaue Unfallursache zu klären. Die B85 war im Unfallbereich mehrere Stunden gesperrt.