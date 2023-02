Ein 32 Jahre alter Autofahrer ist in Niederbayern mit Falschgeld auf der Rückbank erwischt worden. Das teilte ein Sprecher der Polizei am Freitag mit. Es handelte sich dabei um mehr als 100 gefälschte Eurobanknoten mit dem Aufdruck "Prop Copy" in verschiedener Stückelung, die echten Banknoten zum Verwechseln ähnlich sehen. Sie würden oft in Filmen oder im Theater verwendet, seien aber durch einen "Fühlen-Sehen-Kippen" Test leicht zu entlarven. Gegen den 32-Jährigen wird nun wegen des Verdachts auf Geldfälschung ermittelt. Schleierfahnder kontrollierten den Mann am Donnerstag auf einem Autobahnparkplatz bei Passau.