Wolfgang Gruber hat sich wie angekündigt als Geschäftsführer von Fußball-Drittligist SpVgg Bayreuth verabschiedet. "Nach 13 Jahren zunächst als Vorstandsvorsitzender und seit 5 Jahren als Geschäftsführer haben wir unser Ziel, mit dem wir im Team 2008 angetreten sind, erreicht und die SpVgg Oberfranken Bayreuth wieder in den Profi-Fußball zurückgeführt", sagte er in einer Mitteilung vom Wochenende. "Ich bin sehr stolz darauf, dass im Jahr 2022 mehr als 70.000 Bayreuther Fußballfans die Spiele unserer Altstadt besucht haben. Bayreuth hat gespürt, was der Fußball als Aushängeschild einer Stadt zu leisten vermag."