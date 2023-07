Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) könnte sich eine siebentägige Bergwanderung mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron vorstellen. "Ich glaube, der käme auch mit", sagte er am Donnerstagabend bei einem Bürgergespräch in Füssen im Allgäu auf die Frage, mit welchen Persönlichkeiten er sich eine solche Wanderung von Schutzhütte zu Schutzhütte am ehesten vorstellen könnte.