Bei einem Betriebsunfall auf einem landwirtschaftlich genutzten Grundstück ist eine 78-Jährige in Oberbayern ums Leben gekommen. Die Frau wurde am Dienstag tot vor einem Schafgehege auf der Weide in Gerolsbach (Landkreis Pfaffenhofen) gefunden, wie die Polizei am Mittwoch berichtete.