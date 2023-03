Roche steckt 600 Millionen in Standort Penzberg

Pharmakonzern Roche steckt 600 Millionen in Standort Penzberg

Der Pharmakonzern Roche investiert rund 600 Millionen Euro in seinen oberbayerischen Standort Penzberg. Für die Summe soll ein Diagnostik-Produktionszentrum entstehen, wie das Unternehmen am Dienstag in Mannheim bekanntgab. Der Neubau soll voraussichtlich bis 2027 fertiggestellt werden und ältere Gebäude ablösen. Ein direkter Arbeitsplatzaufbau ist nicht mit ihm verbunden.

Der Pharmakonzern Roche investiert rund 600 Millionen Euro in seinen oberbayerischen Standort Penzberg. Für die Summe soll ein Diagnostik-Produktionszentrum entstehen, wie das Unternehmen am Dienstag in Mannheim bekanntgab. Der Neubau soll voraussichtlich bis 2027 fertiggestellt werden und ältere Gebäude ablösen. Ein direkter Arbeitsplatzaufbau ist nicht mit ihm verbunden.

In dem Zentrum sollen Einsatzstoffe für diagnostische Tests hergestellt werden - beispielsweise zum Nachweis von Herz-Kreislauf- oder Infektionserkrankungen. Der Gesamtstandort von Roche in Penzberg hat dem Unternehmen zufolge rund 7500 Mitarbeiter und ist eines der größten Biotechnologiezentren in Europa.