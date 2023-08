Klimaaktivisten haben am Samstag eine Wahlkampfveranstaltung der CSU in Nürnberg mit Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder in einem Biergarten gestört. Die Polizei sprach gegen etliche Demonstranten Platzverweise aus, wie die Beamten am Abend mitteilten. Die Platzverweise seien aber teilweise ignoriert worden, so dass Einsatzkräfte des Unterstützungskommandos Mittelfranken die Klimaaktivisten vom Gelände gedrängt hätten.