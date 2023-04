Die Augsburger Panther dürfen auch in der nächsten Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) spielen. Der EC Bad Nauheim siegte am Montag im Halbfinale der DEL2-Playoffs mit 8:2 (2:2, 2:0, 4:0) gegen die Kassel Huskies und gewann die Serie mit 4:2. Mit den Huskies ist die letzte Mannschaft in den DEL2-Playoffs gescheitert, welche die wirtschaftlichen Voraussetzungen für den Aufstieg erfüllt hatte. Sportlich wäre der Titel nötig gewesen.