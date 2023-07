Streckenposten zerren einen Aktivisten der Letzten Generation am 9.7.2023 mit Protestbanner in der Hand von der Fahrbahn. Foto

Ein Autofahrer ist am Freitag bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 73 in Nürnberg verletzt worden. Der 31-Jährige hat nach Polizeiangaben in einem Stau wohl wegen mangelnder Aufmerksamkeit den Anhänger eines Lastwagens zu spät gesehen und wurde mit seinem Fahrzeug unter dem Anhänger eingeklemmt. Zur Schwere der Verletzungen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Aktivisten der Klimaschutzgruppe Letzte Generation hatten zuvor den Verkehr auf der A73 in Nürnberg - auch Frankenschnellweg genannt - blockiert, und so einen Stau verursacht. Die Aktivistengruppe hat zum Wochenende bundesweit Aktionen angekündigt und am Freitag an zwei weiteren Standorten in Nürnberg sowie in München den Verkehr blockiert.