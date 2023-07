Ein Mann hat in Nürnberg in einem Linienbus andere Fahrgäste verbal bedroht, Polizisten angegriffen und so einen größeren Einsatz ausgelöst. Weil Pfefferspray bei dem betrunkenen 37-Jährigen keine Wirkung gezeigt habe, hätten die Beamten einen Warnschuss abgegeben, teilte die Polizei mit. Der Mann sei daraufhin in ein nahegelegenes Waldstück geflüchtet, kurze Zeit später wurde er festgenommen.