Florian Leitner aus Erding ist der neue Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Bayern und steht beim Landesdelegiertentag in Bad Gögging bei Neustadt an der Donau vor einem Schriftzug. Leitner wurde am Mittwoch beim Landesdelegiertentag gewählt. Foto

© Ute Wessel/-/dpa