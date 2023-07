Nach der spektakulären Festnahme von vier Verdächtigen, die einen wertvollen Goldschatz in Oberbayern gestohlen haben sollen, wird in Mecklenburg weiter nach Teilen der Beute und Beweismitteln gesucht. Wie ein Sprecher des zuständigen Bayerischen Landeskriminalamtes am Donnerstag sagte, läuft eine weitere Durchsuchungsaktion auf mehreren Grundstücken und in Gebäuden in Plate bei Schwerin. Dazu seien auch Kräfte der Bereitschaftspolizei Mecklenburg-Vorpommern angefordert worden. "Das alles zusammenzutragen, das ist eine Sisyphusarbeit", sagte der Sprecher.

Im Zusammenhang mit dem Goldschatzdiebstahl waren am Dienstag vier Männer im "Großraum Schwerin" festgenommen worden, zu dem auch Plate gehört. Dabei soll es sich um Deutsche im Alter zwischen 43 und 50 Jahren handeln, die als "Profi-Einbrecher" eingeschätzt wurden. Die Prüfung von Haftbefehlen laufe noch. Einzelheiten dazu wollten die zuständigen Behörden am Donnerstag in Bayern bekanntgeben.

Vor neun Monaten waren Unbekannte nachts in das Kelten Römer Museum in Manching bei Ingolstadt eingebrochen. Gestohlen wurde ein etwa 2100 Jahre alter keltischer Goldschatz. Bisher sei ein Teil der Beute gefunden worden.

