Insgesamt zehn Wohnungen hat die Polizei in Eggenfelden (Landkreis Rottal-Inn) wegen des Verdachts auf bandenmäßigen Drogenhandel durchsucht. Die Beamten fanden dabei am Dienstag ein halbes Kilo Marihuana, eine Rolex und 35.000 Euro Bargeld, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Gegen neun Menschen im Alter zwischen 19 und 33 Jahren werde wegen des Verdachts auf bandenmäßigen Handel mit Kokain und Marihuana ermittelt. Haftbefehle lagen gegen die Verdächtigen zunächst nicht vor, sagte ein Sprecher. Den Durchsuchungen seien monatelange Ermittlungen vorausgegangen.