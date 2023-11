Erneut haben Klimaaktivisten ein Universitätsgebäude in Bayern mit Farbe besprüht. Die Fassade der Universitätsbibliothek in Erlangen sei auf einer Fläche von drei mal vier Metern mit oranger Farbe beschmutzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zwei Verdächtige seien festgenommen worden. Einer davon soll das Unigebäude am Vormittag mit einem umgebauten Feuerlöscher besprüht haben. Einen zweiten Verdächtigen konnte die Polizei nach eigenen Angaben daran hindern, einen zweiten Feuerlöscher einzusetzen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.