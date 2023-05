Der Streit zwischen zwei Männern hat einen größeren Polizeieinsatz in Nürnberg ausgelöst. Spezialeinsatzkräfte stürmten am Dienstag eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Suche nach einem Verdächtigen. Die Polizei sperrte die Straßen rund herum großräumig ab. Die Beamten nahmen eigenen Angaben nach schließlich einen 28-Jährigen fest. Er soll einen anderen Mann mit einem spitzen Gegenstand am Bein verletzt haben.