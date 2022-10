Nach einem Stromausfall auf dem Gelände des Bezirkskrankenhauses Werneck in Unterfranken hat die Polizei die Einrichtung am Sonntag mit einem Großaufgebot vorsorglich gesichert. "Um die Sicherheit für die Patienten und die Bevölkerung zu gewährleisten, war die Polizei mit einer Vielzahl an Einsatzkräften vor Ort", teilte das Polizeipräsidium Unterfranken mit.