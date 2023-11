Eine Karriere in der Musikbranche ist nach Ansicht von Popsänger Chris de Burgh ("The Lady in Red") schwieriger geworden. "Das Musikgeschäft hat sich grundlegend verändert. Es würde mir sehr schwerfallen, jetzt fünf Jahre zu schaffen", sagte der 75-Jährige der Deutschen Presse-Agentur bei der Premiere von "Robin Hood - Das Musical" in München, für das de Burgh die Musik geschrieben hat.