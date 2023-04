Zum bevorstehenden Start des 49-Euro-Tickets am Montag ist die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) mit einem Ansturm von Fahrgästen konfrontiert. Am Samstag bildete sich vor der MVG-Verkaufsstelle am Marienplatz eine gut 200 Meter lange Warteschlange, die sich in Kurven und Windungen durch die U-Bahn-Station erstreckte. Mehrere Fahrgäste am Kopf der Schlange sagten, dass sie gut zweieinhalb Stunden gewartet hatten.