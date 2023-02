"Klare Kante gegen Klimaschutz Herr Dupper?" steht auf dem Schild eines Demonstranten am Rande einer Aktion von Aktivisten der Klimaschutzbewegung "Letzten Generation" in der Innenstadt. Foto

Mehrere Aktivisten der Klimaschutzbewegung Letzte Generation haben am Mittwoch in der Innenstadt von Passau versucht, sich auf einer Straße festzukleben. Polizisten verhinderten dies, wie die Behörde mitteilte. Weitere demonstrierende Aktivisten wurden demnach an einen anderen Ort verwiesen. Ein 25-Jähriger habe sich den Anweisungen der Polizei mehrfach widersetzt und sei vorübergehend in Gewahrsam genommen worden.

Noch am 6. Februar hatten Aktivisten in Passau demonstriert. Ein 24-Jähriger klebte sich auf einer Straße fest und wurde daraufhin in eine bis zu zweiwöchige Präventivhaft genommen.

