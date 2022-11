Bayern will dem wegen der Miesbacher Sparkassenaffäre verurteilten Ex-Landrat Jakob Kreidl die Pension streichen. Die Landesanwaltschaft hat am Freitag Disziplinarklage gegen ihn erhoben, wie ein Sprecher am Montag der Deutschen Presse-Agentur sagte - "mit dem Ziel der Aberkennung des Ruhegehalts".