Weil bisher keine Erben des verstorbenen Papstes Benedikt XVI. ermittelt werden konnten, hat das Landgericht Traunstein den Verhandlungstermin für das Verfahren gegen ihn verlegt. Ein möglicher Ersatztermin werde mit den Beteiligten und deren Anwälten abgestimmt, teilte das Gericht am Montag mit. Eigentlich hätte am 28. März in dem Fall mündlich verhandelt werden sollen.