Im Allgäu hat ein Mann binnen fünf Monaten die Polizei dutzendfach mit Straftaten beschäftigt. Weil er nach insgesamt 56 polizeilichen Vorfällen zwischen Dezember 2022 und April 2023 in Präventionsgewahrsam kam, legte er Beschwerde beim Bayerischen Obersten Landesgericht in München ein - allerdings ohne Erfolg. Die Richter bestätigten, dass der einmonatige Sicherheitsgewahrsam in diesem Fall zulässig war, wie ein Justizsprecher am Mittwoch berichtete.