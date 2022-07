Der Beschuldigte sitzt in einem Gerichtssaal auf der Anklagebank. Foto

Verfolgt vom Geheimdienst, Stimmen im Kopf, Halluzinationen: Der Messerstecher von Würzburg brauche dringend dauerhaft Medikamente, sagt ein Psychiater. Ohne Behandlung würden seine Aggression und seine Wahnvorstellungen wiederkehren.

Der Messerstecher von Würzburg ist nach Einschätzung eines Psychiaters psychisch krank und ohne Behandlung weiter sehr gefährlich. "Es besteht kein Zweifel, dass der Beschuldigte an einer paranoiden Schizophrenie leidet", sagte Hans-Peter Volz, Ärztlicher Direktor des Krankenhauses für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin Schloss Werneck, am Freitag im Prozess gegen den Beschuldigten in Estenfeld bei Würzburg. "Selbst bei sehr guter Behandlung ist das Risiko, dass der Proband wieder psychotisch wird, nicht bei null." Das Verfahren vor dem Landgericht Würzburg findet aus Platzgründen nicht im Justizzentrum statt.