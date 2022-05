Deutschlands Sportvereinen droht nach einem neuen Grundsatzurteil des Bundesfinanzhofs das Ende eines traditionellen Steuerprivilegs. Entgegen der bisher von den Finanzämtern geübten Praxis sind Angebote von Sportvereinen an ihre Mitglieder gegen allgemeine Mitgliedsbeiträge «steuerbar», wie es in der am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung des höchsten deutschen Steuergerichts in München heißt. Demnach kommt es «durch die nunmehr versagte Steuerbefreiung zu einer Umsatzsteuerpflicht».