In einem Prozess um den blutigen Angriff auf ein älteres Ehepaar haben zwei der drei Angeklagten den Vorwurf des versuchten Mordes abgestritten. Zu Beginn des Prozesses vor dem Landgericht Augsburg räumten sie am Dienstag zwar ein, dass im Dezember 2021 in das Haus der Eheleute eingebrochen wurde, um Geld zu stehlen. Gewalt gegen den damals 83 Jahre alten Rentner und seine 71 Jahre alte Ehefrau sei aber nicht abgesprochen gewesen.