Seine auffälligen Schuhsohlen haben in Schwaben einen Serieneinbrecher verraten. Der 49 Jahre alte Mann wurde am Mittwoch vom Amtsgericht Augsburg zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Überführt wurde er durch einen auffälligen Schuhabdruck mit Wellenmuster, der an etlichen Tatorten gefunden wurde. Die Einbruchsserie war daher als "Wellenprofilserie" bezeichnet worden.