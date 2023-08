Adidas kämpft weiter mit hohen Lagerbeständen, sieht aber eine deutliche Erholung in dem Bereich. Der Wert der Vorräte sei im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr lediglich um ein Prozent auf 5,5 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage endgültiger Zahlen mit. Im Vergleich zum Vorquartal hätten sie sich deutlich verbessert. Mit dem Quartal zeigte sich Konzernchef Bjørn Gulden zufrieden. Das Kerngeschäft habe sich etwas besser entwickelt als erwartet. Adidas verdiente in den drei Monaten bis Ende Juni weniger als im Vorjahr. Im fortgeführten Geschäft sank der Gewinn auf 96 Millionen Euro - im Vergleich zu 360 Millionen Euro im Vorjahr.