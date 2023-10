Aus einem Güterwagen ist in der Nähe des Rangierbahnhofs Nord in München Wasserstoffperoxid ausgetreten. Ein Lokführer sah am Donnerstagnachmittag, dass es aus einem der Wägen rauchte, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Der Lokführer meldete den Rauch der Leitstelle der Bahn, die die Feuerwehr rief.