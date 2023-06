Ein Spaziergänger ist in Unterfranken Polizeiangaben zufolge dank seines Smartphones einem Raubüberfall entkommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten ein 14- und ein 17-Jähriger den 25 Jahre alten Spaziergänger am Montag in Würzburg im Ringpark aufgefordert, ihnen eine Zigarette, Geld und seinen Rucksack auszuhändigen.