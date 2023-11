In Nürnberg ist erneut ein Hakenkreuz an ein Gebäude gesprüht worden. Die etwa 1,5 mal 1,5 Meter große Schmiererei sei zwischen Donnerstag und Samstag mit schwarzer Farbe an die Fassade eines Supermarkt-Gebäudes gesprüht worden, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Sonntag mit. Erst wenige Tage zuvor hatten rechtsextreme Schmiererei an der Zeppelintribüne auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände in Nürnberg für Entsetzen gesorgt. In beiden Fällen übernahm das Fachkommissariat für Staatsschutzdelikte die Ermittlungen.